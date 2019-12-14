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Pendik'te ahşap ev alevlere teslim oldu

Pendik'te tek katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

14.12.2019 20:05 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:06
'te tek katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evin alevlere teslim olduğu yangında ara ara tüp patlamaları yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede sardığı ev alevlere teslim oldu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangın esnasında ara ara tüp patlamaları yaşandı. Evin bahçesindeki kümeste bulunan tavukların da yangından etkilenmediği öğrenildi.
Evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ev alev alev yanıyor. Yangın esnasında tüp patlıyor.
(Metin Başar/İHA)
Pendik'te ahşap ev alevlere teslim oldu

Pendik, Güncel

Kaynak: İHA


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