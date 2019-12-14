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Pendik'te alev alev yanan gecekondu küle döndü

PENDİK'te gecekondu alev alev yandı.

14.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:32Pendik'te alev alev yanan gecekondu küle döndü

PENDİK'te gecekondu alev alev yandı. ekiplerinin bir saat süren çalışmalarıyla alevler kontrol altına alınırken, bina küle döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahiplerinin dışarıda olduğu öğrenildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde bulunan gecekonduda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.  Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Olayı gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gecekondudaki yangını bir saat süren çalışmanın ardından söndürdü.  Gecekondunun küle döndüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev sahiplerinin dışarıda olduğu öğrenildi.Görgü tanığı Mehmet Ay, "Biz yangının başladığında mahalledeydik. Geldiğimizde yangın tamamen başlamıştı. Çevredekilere sorduğumuzda içeride herhangi birinin olmadığını öğrendik. Sonrasında hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldikten kısa bir süre içerisinde yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarına başladı. " dedi.



İtfaiye, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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