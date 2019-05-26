Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Pendik'te bir alışveriş merkezinini sinema ve oyun salonunu bulunduğu katta yangın çıktı. Yangın, Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Bulvarında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle katı duman kapladı. Müşteriler panikle dışarıya çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken ardından duman tahliye çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken sinema ve oyun salonunda hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Avm ait güvenlik görevlerin önlem alması

-Sinema ve oyun salonundan çıkan dumanlar

-Makinelerden görüntü

-Vatandaşlardan detay

-Genel ve detaylar





Kaynak: DHA