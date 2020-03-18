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Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti

Pendik'te bir plaza çalışanı, asansör boşluğundaki küpesini çıkarmak isterken dengesini kaybederek düştü. 2 kat aşağıya düşen resepsiyon görevlisi kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

18.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:46

Pendik 'te bir plazada asansör boşluğundaki küpesini çıkarmak isterken dengesini kaybeden resepsiyon görevlisi, hayatını kaybetti.

KÜPESİNİ ALMAK İSTERKEN 2 KAT AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Pendik Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen olayda, iddiaya göre plaza çalışanı bir kadının küpesi, asansör boşluğuna düştü. Kadın küpesini almak için resepsiyon görevlisi Nadir Boztepe 'den yardım istedi. Boztepe, anahtar ile asansörün kapısını açtığı sırada dengesini kaybeden kadın, zemin kattan, -2. kata düşerek hayatını kaybetti.

KADININ CANSIZ BEDENİ, İTFAİYE YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Olayı gören plaza çalışanları sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Boztepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Boztepe'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından itfaiye yardımı ile çıkartılarak Adli Tıp'a götürülmek üzere cenaze aracına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler : Resepsiyon, Boztepe, Ankara, Pendik, 3. Sayfa, Güncel

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