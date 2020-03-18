Menü
Haberler ›› Güncel ››PENDİK'TE, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KÜPEYİ ÇIKARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU - Güncel

PENDİK'TE, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KÜPEYİ ÇIKARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

(Tür: İstanbul)

18.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:02

(Tür: İstanbul )

PENDİK'TE, ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN KÜPEYİ ÇIKARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti