Haberler » Güncel » Pendik'te askıda yemek yüzleri güldürüyor - Haber

Pendik'te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik'te askıda yemek uygulaması özellikle öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

14.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:49Pendik'te askıda yemek yüzleri güldürüyor
'te askıda yemek uygulaması özellikle öğrencilerin yüzünü güldürüyor. Gönüllü Ol Gönül Kazan sloganıyla hayata geçirilen askıda yemek uygulamasının büyük ilgi gördüğünü belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, uygulamaya tüm işletmeleri davet etti.

Osmanlı'nın yardımlaşma konusunda örnek bir çalışması olan "askıda ekmek" uygulamasının bir benzeri Pendik Belediyesi tarafından "askıda yemek" olarak sürdürülüyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin, yardımseverliği ve dayanışmayı sürdürmek amacıyla başlattıkları uygulamaya tüm işletmeleri davet ederek, "Özellikle öğrencilerimizin yoğun olduğu yerlerde askıda yemek uygulaması büyük ilgi görüyor" dedi.

Esenyalı, Sapanbağları, Doğu, Çamçeşme, Kavakpınar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerinde -okullara yakın işletmelerin dahil olduğu uygulamada, işletmeye gelen müşteriler yemeğini yedikten sonra hesabı öderken fazladan verdiği para ile askıya yemek yazdırıyor ve kendisinden sonra gelen ihtiyaç sahibinin yemek yemesini sağlıyor. - İSTANBUL

Ahmet Cin, Pendik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34  Van Gölü için 3 bin 395 rakımlı Vavira Dağı'na zirve tırmanışı - Haber
11:34  Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Haber
11:33  Doğu buz kesti: Göle - 25,8 - Haber
11:30  Bu çocuklar neden yandı? - Haber
11:29  Tarihi okulun bir sınıfını müzeye çevirdiler - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:37:16