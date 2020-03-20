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Pendik'te balkonları çöken bina boşaltıldı

Pendik'te 4 katlı bir bina, bazı balkonlarında çökme meydana gelmesi üzerine boşaltıldı.

20.03.2020 02:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 02:36
Pendik'te balkonları çöken bina boşaltıldı
Pendik 'te 4 katlı bir bina, bazı balkonlarında çökme meydana gelmesi üzerine boşaltıldı.
Batı Mahalle Dr. Orhan Maltepe Caddesi'nde Pendik Devlet Hastanesinin yanında bulunan 4 katlı binanın üst 3 katının balkonları çöktü.
Bunun üzerine bina hızlı bir şekilde boşaltıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Etrafa yayılan molozlar yüzünden binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ve Pendik Belediyesi ekiplerinin binadaki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : İtfaiye, Maltepe, Pendik, Güncel

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