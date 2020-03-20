Pendik'te balkonları çöken bina havadan görüntülendi
Pendik'te 5 katlı bir binanın en üst katındaki evin balkonu bir anda çöktü.
20.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:51
Pendik 'te 5 katlı bir binanın en üst katındaki evin balkonu bir anda çöktü. Çöken balkon, alt kattaki 3 evin balkonunu da yerinden kopararak büyük bir gürültüyle yere çöktü. O sırada balkonlarda ya da binanın altında kimsenin olmaması faciayı önlerken, bina havadan görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Pendik'te Batı Mahallesi Doktor Orhan Maltepe Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri evlerinde olduğu sırada 5. kattaki balkon olduğu yerden koparak, alt katlardaki üç balkonla birlikte büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada bina altında ve balkonlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, ortalık savaş alanına döndü. Balkonlarının çöktüğü bina drone ile havadan görüntülendi.
(İHA)
Olay, gece saatlerinde Pendik'te Batı Mahallesi Doktor Orhan Maltepe Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri evlerinde olduğu sırada 5. kattaki balkon olduğu yerden koparak, alt katlardaki üç balkonla birlikte büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada bina altında ve balkonlarda kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlerken, ortalık savaş alanına döndü. Balkonlarının çöktüğü bina drone ile havadan görüntülendi.
(İHA)
Kaynak: İHA