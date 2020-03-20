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Pendik'te balkonları çöken bina havadan görüntülendi

Pendik'te balkonları çöken bina havadan görüntülendi Binanın 4 balkonu da çöktü, faciadan dönüldü Pendik'te 5 katlı bir binanın en üst katındaki evin balkonu bir anda çöktü.

20.03.2020 09:45 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:48
Pendik 'te balkonları çöken bina havadan görüntülendi
Binanın 4 balkonu da çöktü, faciadan dönüldü
İSTANBUL - Pendik'te 5 katlı bir binanın en üst katındaki evin balkonu bir anda çöktü. Çöken balkon, alt kattaki 3 evin balkonunu da yerinden kopararak büyük bir gürültüyle yere çöktü. O sırada balkonlarda ya da binanın altında kimsenin olmayışı olası faciayı önledi. Balkonlarının çöktüğü bina havadan görüntülendi.
Olay, gece saatlerinde Pendik'te Batı Mahallesi, Doktor Orhan Maltepe Caddesi'nde bulunan beş katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinlerinin evlerinde olduğu sırada beşinci kattaki balkon olduğu yerden koptu ve alt katlardaki üç balkonla birlikte yere büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada bina altında ve balkonlarda kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önlerken ortalık savaş alanına döndü.
Balkonlarının çöktüğü bina drone ile havadan görüntülendi. Pendik’te balkonları çöken bina havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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Pendik'te balkonları çöken bina havadan görüntülendi
Etiketler : Pendik, 3. Sayfa

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