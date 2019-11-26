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Pendik'te başlayan kovalamaca Kartal'da kazayla bitti

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, DHAPendik Sahil Yolu'nda polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı.

26.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:26Pendik'te başlayan kovalamaca Kartal'da kazayla bitti

Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, DHA

Sahil Yolu'nda polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kaza yapan otomobilin içerisindeki üç şüpheli araçtan inip yaya olarak izini kaybettirdi.

Kaza saat 03: 30 sıralarında Pendik Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CKV 534 plakalı otomobil Pendik Sahilyolu istikametinde seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle polisler tarafından durdurulmak istendi.

KOVALAMACA KAZAYLA BİTTİ

Polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Kovalamaca Kartal İDO Feribot Terminali önünde, sürücüsünün yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip önce trafik lambasına daha sonrasında ise yol kenarına bulunan beton bariyerlere çarpmasıyla son buldu.

KAZA YAPINCA YAYA OLARAK KAÇTILAR

Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar oluşurken araçtaki üç kişi kontak anahtarını da alarak aracı terk etti. Yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler izlerini kaybettirmeyi başardı. Kaza sonrasında otomobilden yola yağ aktığını fark eden polis ekipleri belediye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri yola kum döktü. Polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.

Olayın görgü tanığı Okan Yaman ise, "Ben karşı şeritten geliyordum.  Araç karşıdan çok süratli geliyordu. Virajı alamadı ve kayarak geldi. Direklere vurdu ve bu bariyerlere çarptı. Daha sonra araç içerisinden inen 3 kişi kaçmaya başladı." Şeklinde konuştu. Polisin kaçan şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.



Sahil Yolu, Pendik, Kartal, Güncel

Kaynak: DHA

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