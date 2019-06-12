PENDİK'TE BELEDİYE İŞÇİSİNİN SUNİ TENEFFÜSLE HAYATA DÖNDÜRDÜĞÜ KENDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Pendik 'te sel sularına kapılan sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü. Geçici hayvan bakım evine götürülerek tedavi altına alınan kendinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla 'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin kediyi kurtarma anları DHA kameralarına yansıdı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.Kedi daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı( İBB )'nin Pendik'de bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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EK Görüntü

-Kedinin tedavi edilmesi

-Kedinin miyavlaması

AKTÜEL

-Sel sularından görüntü

-Yolu açma çalışmaları

-Bir işçinin kediyi sudan çıkarması

-Suni teneffüs yapması

-Masaj yapması

-Havlu ile kurulaması

-Aracı ile veterinere götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

12.06.2019 - 16.19 Haber Kodu : 190612197





Kaynak: DHA

- İstanbul