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Pendik'te beton bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Pendik'te beton bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 yaralı Yaralı sürücü, araç içerisinde yatarak sağlık ekiplerini beklediİSTANBUL - Pendik'te kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton bariyerlere vurarak takla attı.

06.08.2019 09:47
Pendik'te beton bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Pendik'te beton bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 yaralı
Yaralı sürücü, araç içerisinde yatarak sağlık ekiplerini bekledi
İSTANBUL - Pendik'te kontrolden çıkan araç yol kenarındaki beton bariyerlere vurarak takla attı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralı sürücü araç içerisinde yatarak sağlık ekiplerini bekledi.
Pendik'te Çamçeşme Mahallesi havalimanı bağlantı yolunda seyir halinde olan Oktay Dilli yönetimindeki araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Süratli çarpmanın etkisiyle araç takla atarak tekrar 4 teker üzerinde durdu. Kazaya tanık olan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü ise aracın içerisinde yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ambulansa bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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