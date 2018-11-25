Pendik'te Bir Alışveriş Merkezinde Yangın

Pendik
'te bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Olay saat 08.30 sıralarında Pendik'te bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Tuzla
ve Pendik'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının alışveriş merkezinde bulunan bir restorana ait havalandırma sisteminden çıktığı öğrenildi. AVM'nin güvenlik ekipleri basın mensuplarının görüntü almalarını engellemek istedi. Polis
yangınla ilgili inceleme başlattı.
Görüntü Dökümü:
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- İtfaiye
ekiplerinin çalışması
-Güvenlik elemanın çekime engel olmak istemesi
-İtfaiye araçları
-Genel ve detay - İstanbul
İtfaiye,Pendik
25 Kasım 2018 Pazar 09:33