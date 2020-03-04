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Pendik'te bir apartmanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü

Pendik'te bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

04.03.2020 21:39 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:41
'te bir apartmanın kapalı otoparkında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sapanbağları Mahallesi Korucu Sokak'ta bulunan bir apartmanın otoparkındaki motosiklet şarj edildiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, kısa sürede otoparktaki 3 otomobile de sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ekipleri yangına müdahale ederken, otopark havalandırmasından giren dumandan etkilenen ve paniğe kapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, motosiklet ve üç otomobil kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında, yanan araçların sahipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Pendik'te bir apartmanın otoparkında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye, Pendik, Güncel

Kaynak: AA


4.03.2020 22:34:50