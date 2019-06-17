Pendik'te bir evde iki kişinin cesedi bulundu

Pendik
'te bir evde, iki kişinin silahla vurulmuş halde cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Petek Sokak'ta bir sitede bulunan evden koku gelmesi üzerine vatandaşlar polise haber verdi.
Buraya gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde biri kız iki kişinin cesediyle karşılaştı.
Yapılan ilk inceleme sonucu, Y.K'nin (26) kız arkadaşı F.S'yi (29) silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.