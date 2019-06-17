17.06.2019 19:50
Haberler»Güncel » Haber

Pendik'te bir evde iki kişinin cesedi bulundu

Pendik

Pendik'te bir evde, iki kişinin silahla vurulmuş halde cesedi bulundu.

Pendik'te bir evde, iki kişinin silahla vurulmuş halde cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Petek Sokak'ta bir sitede bulunan evden koku gelmesi üzerine vatandaşlar polise haber verdi.
Buraya gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde biri kız iki kişinin cesediyle karşılaştı.
Yapılan ilk inceleme sonucu, Y.K'nin (26) kız arkadaşı F.S'yi (29) silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA
Pendik, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:00 SAMSUN Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü
19:59 Boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı cankurtaran kurtardı
19:59 Mısır İçişleri Bakanlığı, Muhammed Mursi'nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti.
19:58 İzmir'i dakikalar içerisinde sağanak yağış vurdu
19:58 Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi
19:58 Muhammed Mursi vefat etti
19:57 PENDİK'TE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR EDEN KİŞİ KAMERADA