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Pendik'te bir fırından para çalan hırsız kamerada

Pendik'te bir fırından para çalan hırsız kameradaİSTANBUL - Pendik'de bir fırından hırsızlık yapan şahıs bekçiler tarafından yakalandı.

07.08.2019 10:48
Pendik'te bir fırından para çalan hırsız kamerada
Pendik'te bir fırından para çalan hırsız kamerada
İSTANBUL - Pendik'de bir fırından hırsızlık yapan şahıs bekçiler tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanırken, hırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri 4 Ağustos saat 03.45 sıralarında Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesi üzerine Uğur K'yi şüphe üzerine durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan şahsın, aynı mahallede 2 Ağustos saat 03.15 sıralarında hırsızlık yapan şahısın eşkal bilgileri ile aynı olduğunu fark edildi. Şahıs hırsızlık olayını kabul etmesi üzerine bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Fırından para çalan hırsız kamerada
Emniyetteki işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık yaptığı o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın fırına girdiği ve ortalığı kolaçan ettiği görülüyor. Bir süre ortalığı kolaçan eden şahıs çekmeceden bozuk para dolu kabı alarak kaçtı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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