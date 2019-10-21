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Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti! Yanlarında gizemli bir not bulundu

İstanbul Pendik'te Özden ve Aytaç Durak çifti evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Evde, "Bu kararı birlikte aldık." notu bulundu. Polis, yanında tabanca bulunan Aytaç Durak'ın eşini vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi.

21.10.2019 20:11

Pendik'teki evlerinde bir kocanın, silahla ateş ederek karısını öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş edip intihar ettiği iddia edildi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Pendik Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde meydana geldi. Bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden(38) ve Aytaç Durak(40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu. Olayda kullanılan silahı ise Aytaç Durak'ın elinde gören polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durak çiftinin öldüğünü belirledi.

"BU KADARI İKİMİZ ALDIK" NOTU BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalarda "Bu kararı ikimiz aldık" yazılı bir not buldu. Yapılan incelemelerin ardından Durak çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

AVUKATINA MESAJ ATMIŞ

Aytaç Durak'ın sabah saatlerinde avukatına "Karımı öldürdüm, kendimi de öldüreceğim. Polise bilgi ver" şeklinde mesaj attığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti! Yanlarında gizemli bir not bulundu

Aytaç Durak, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR (3)
ŞEYMAKOLİK:Bize ne böyle sacma haberlerden. . . Amuda kalkan, ata binen, cifit. . . pardon tivitt atan Şeyma haberleri bekliyoruz yav.
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VATANDAS:Allah Rahmet Eylesin.. Habere bakilirsa gayet demokrat karar almislar aile icinde.. Ama tabii olayin ic yuzunu Allah bilir...
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ADINIZI YAZIN:Inandirici degil
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