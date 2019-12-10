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Pendik'te bir sitedenin giriş katında çıkan yangında üst katta oturanlar mahsur kaldı

PENDİK Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki bir binanın bodrum katında elektrik panosunda çıkan yangın sebebiyle binanın üst katlarında oturan vatandaşlar mahsur kaldı.

10.12.2019 02:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 02:12Pendik'te bir sitedenin giriş katında çıkan yangında üst katta oturanlar mahsur kaldı
PENDİK Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki bir binanın bodrum katında elektrik panosunda çıkan yangın sebebiyle binanın üst katlarında oturan vatandaşlar mahsur kaldı.

Olay saat 00: 00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın sebebiyle bina içerisinde yoğun duman oluştu. Giriş katlarda oturanlar binadan uzaklaşırken üst katlarda oturan vatandaşlar mahsur kaldı. Zaman zaman trafodan patlama sesleri geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile tahliye edildi. 4. katta bulunan vatandaşlar itfaiye merdivenine binerken evde bulunan kuşlarının kafesini de yanlarına aldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. merdiveni ile kurtarılan bir vatandaş,  "Neden yangın çıktığını bilmiyoruz. Mahsur kaldık" şeklinde konuştu. Başka bir bina sakini "Trafo yandı. Elektrik panoları yandı. Zaten akşam 19: 00 sıralarında geldiğimizde ufak bir koku vardı. Ondan sonra zaten trafo patladı" dedi.


- İstanbul

İtfaiye, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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