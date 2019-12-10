Haberler » Güncel » Pendik'te bir sitedenin giriş katında çıkan yangında üst katta oturanlar mahsur kaldı - Haber

Pendik'te bir sitedenin giriş katında çıkan yangında üst katta oturanlar mahsur kaldı

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAPendik Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki bir binanın bodrum katında elektrik panosunda çıkan yangın sebebiyle binanın üst katlarında oturan vatandaşlar mahsur kaldı.

10.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:38
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki bir binanın bodrum katında elektrik panosunda çıkan yangın sebebiyle binanın üst katlarında oturan vatandaşlar mahsur kaldı.
Olay saat 00: 00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın sebebiyle bina içerisinde yoğun duman oluştu. Giriş katlarda oturanlar binadan uzaklaşırken üst katlarda oturan vatandaşlar mahsur kaldı. Zaman zaman trafodan patlama sesleri geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile tahliye edildi. 4. katta bulunan vatandaşlar itfaiye merdivenine binerken evde bulunan kuşlarının kafesini de yanlarına aldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye merdiveni ile kurtarılan bir vatandaş, "Neden yangın çıktığını bilmiyoruz. Mahsur kaldık" şeklinde konuştu. Başka bir bina sakini "Trafo yandı. Elektrik panoları yandı. Zaten akşam 19: 00 sıralarında geldiğimizde ufak bir koku vardı. Ondan sonra zaten trafo patladı" dedi.
Pendik'te bir sitedenin giriş katında çıkan yangında üst katta oturanlar mahsur kaldı

Pendik, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:44 DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber
13:44 Malatya'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı - Haber
13:44 Akdeniz Üniversitesi Rektörü Ünal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
13:44 Başına darbe alan kadın öldü - Haber
13:39 Kaymakam Tortop ve Başkan Çöl'den Şuhut ziyareti - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:03 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi: Irkçı isme ödül vermek, insan hakları ihlallerini ödüllendirmektir - Haber
10:30 Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi - Haber
10:22 Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti - Haber
10.12.2019 13:45:12