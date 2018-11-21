21 Kasım 2018, 11:29
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Çocuk Parkından Oynayan Çocuğu Silahla Yaralayan Şüpheli Hakkında 23 Yıla Kadar Hapis İstendi

İstanbul'da çocuk parkında 7 yaşındaki çocuğu silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Pendik'te oturduğu sitenin parkında oynayan 7 yaşındaki H.D.'ye gürültü yaptığı gerekçesi ile ateş ederek yaralayan B.B. hakkında, "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Pendik'te oturdukları sitenin parkında arkadaşlarıyla oynayan 7 yaşındaki H.N.D.'yi tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan komşu B.B. (26), savcının talimatıyla yeniden gözaltına alınmıştı. Evinde ve iş yerinde yapılan aramada silah bulunmayan B.B. savcılık sorgusunun ardından 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve olası kastla kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme zanlının tutuklanmasına karar vermişti.

Pendik
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:29



YORUMLAR (3)
CENGIZHAN: 23 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞ MİŞ. YARSINI VERİRLER ÇEYREĞİN BELKİ YATAR DURUM NET OLARAK BU .SONRA ADALET YOK DENİNCE VAY EFENDİM ŞÖYLE BÖYLE DERLER.
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PALA REMZİ: VERİLEN CEZANIN TAMAMINI YATMALI. BÖYLE PİSLİKLERE TEK KİŞİLİK HÜCRE
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FURKAN : yarın serbest kalır
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