Çocuk Parkından Oynayan Çocuğu Silahla Yaralayan Şüpheli Hakkında 23 Yıla Kadar Hapis İstendi

İstanbul Pendik'te oturduğu sitenin parkında oynayan 7 yaşındaki H.D.'ye gürültü yaptığı gerekçesi ile ateş ederek yaralayan B.B. hakkında, "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Pendik'te oturdukları sitenin parkında arkadaşlarıyla oynayan 7 yaşındaki H.N.D.'yi tabanca ile yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan komşu B.B. (26), savcının talimatıyla yeniden gözaltına alınmıştı. Evinde ve iş yerinde yapılan aramada silah bulunmayan B.B. savcılık sorgusunun ardından 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve olası kastla kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme zanlının tutuklanmasına karar vermişti.