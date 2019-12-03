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Pendik'te çocuk parkında ateş açan kişinin davası

Pendik'te evinin penceresinden ateş ederek çocuk parkında oynayan 7 yaşındaki H.D'nin silahla yaralanmasına neden olan sanığın yargılandığı davada mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, yaralanmanın vücutta oluşan harabiyete göre "kasten yaralama" ve "nitelikli kasten yaralama" suçu...

03.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:22Pendik'te çocuk parkında ateş açan kişinin davası
'te evinin penceresinden ateş ederek çocuk parkında oynayan 7 yaşındaki H.D'nin silahla yaralanmasına neden olan sanığın yargılandığı davada mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, yaralanmanın vücutta oluşan harabiyete göre "kasten yaralama" ve "nitelikli kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığı belirtildi.
Atış yapılan silahın öldürücü özellik taşıyıp taşımadığı, mağdurun vücudundan çıkartılan saçma tanesinin vücuduna girmeden önce herhangi bir yere çarpıp çarpmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulundan istenen rapor, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.
Raporda, olayda yaralandığı bildirilen kişinin sırt bölgesinden 1 adet av tüfeği saçma tanesi çıkarıldığı, vücutta herhangi bir kemik kırığı tarif edilmediği, çıkarılan saçmanın deformasyona uğradığı, saçma tanelerinin deformasyona uğrayabilmeleri için sert bir zemine çarpması gerektiğini anlatıldı.
Raporda, fiziksel özellikleri Fizik İhtisas Dairesinde belirlenmiş olan ve olayda kullanıldığı bildirilen silahla kişide tıbbi belgelerde belirtilen yaralanmanın meydana gelebileceği kaydedildi.
Altı uzman tarafından hazırlanan raporda, Adli Tıp uygulamalarında olaylarda kullanılan silahların öldürücü nitelik taşıyıp taşımadıkları hususunda bir değerlendirme yapılmadığı, olay esnasında kişilerin vücutlarında oluşan yaralanmaların vücutta oluşturdukları harabiyete göre, "kasten yaralama" ve "nitelikli kasten yaralama" suçlarını oluşturduğuna oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Adli Tıp, Pendik, Güncel

Kaynak: AA

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