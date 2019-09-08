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Pendik'te dehşette ikinci kötü haber

Pendik'te dehşette ikinci kötü haber Eşini kurtarmak isteyen adam da hayatını kaybetti Balkondan atlayan kadın toprağa verildiİSTANBUL - Pendik'te iddiaya eşiyle tartıştıktan sonra kendini balkondan atan Hilal Güneş isimli kadın toprağa verildi.

08.09.2019 15:16
Pendik'te dehşette ikinci kötü haber
Eşini kurtarmak isteyen adam da hayatını kaybetti
Balkondan atlayan kadın toprağa verildi
İSTANBUL - Pendik'te iddiaya eşiyle tartıştıktan sonra kendini balkondan atan Hilal Güneş isimli kadın toprağa verildi. Güneş'in cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Öte yandan cenaze namazı sırasında eşini kurtarmaya çalışan Gökhan Güneş'in de hayatını kaybettiği haberini alan yakınları ikinci kez yıkıldı.
Olay, Güzelyalı Mahallesi Kervansaray Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelmiş İddialara göre, evde eşiyle tartışan kadın tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendini balkondan boşluğa bırakmıştı. Kocası ise kadını tutmak isterken kendisi de dördüncü katın balkonundan düşmüştü. Hastaneye kaldırılan Hilal Güneş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Güneş için Güzelyalı Ömer Hekim Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı sırasında Hilal Güneş'in yakınları sinir krizi geçirdi. Bu arada cenaze namazının kılındığı anlarda kadının eşi Gökhan Güneş'in de hastanede hayatını kaybettiği haberi geldi.Aile ikinci kez yıkılırken, Hilal Güneş'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydınlı mezarlığına defnedildi.
Pendik'te dehşette ikinci kötü haber

Gökhan Güneş, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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