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Pendik'te devriye aracını durduran şüpheli polisi bıçakladı

PENDİK'te alkollü olduğu öne sürülen Mustafa D. isimli kişi kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru Turan C.'yi bıçaklayarak, karnından yaraladı.

24.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:04Pendik'te devriye aracını durduran şüpheli polisi bıçakladı
PENDİK'te alkollü olduğu öne sürülen Mustafa D. isimli kişi kendisine müdahale etmek isteyen polis memuru Turan C.'yi bıçaklayarak, karnından yaraladı.

Olay,  saat 14.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Mustafa D. (39) isimli kişi devriye görevi yapan polis ekibini durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine araçtan inen polis memuru Turan C., Mustafa D.'ye müdahale etmek istedi. Müdahale sırasında Mustafa D. elinde bulunan bıçağı sallayarak polisi karnından hafif şekilde yaraladı.  Turan C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mustafa D. gözaltına alındı. Mustafa D.'nin uyuşturucu madde bulundurmak ve kumar oynamaktan suç kaydı olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul

Fevzi Çakmak Mahallesi, Pendik, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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