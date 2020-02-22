Haberler » Güncel » Pendik'te drift yapan kişilerin kamerasına kaza yansıdı - Haber

Pendik'te drift yapan kişilerin kamerasına kaza yansıdı

PENDİK'te drift yaparak ilerleyen otomobildeki kameraya arkadan gelen otomobilin kaza yapması yansıdı.

22.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:10Pendik'te drift yapan kişilerin kamerasına kaza yansıdı

PENDİK'te drift yaparak ilerleyen otomobildeki kameraya arkadan gelen otomobilin kaza yapması yansıdı.

Kaza Aydos Yolunda meyrana geldi . Arkadaşlarıyla beraber yolculuk eden bir sürücü yolda drift yapmaya başladı. Kamera kayıttayken arkadan gelen sürücü de drift yapmaya başladı. Aracın hızlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza anı sırasında konuşmalarda kayıtlara yansıdı. Drift atarak ilerleyen araçtaki kişinin "Çok hızlı, kaza yapacak" dediği duyuluyor.



Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 13:01:51