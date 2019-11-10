Haberler » Yerel » Pendik'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı - Haber

Pendik'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

Pendik'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı Husumetli iki grubun çatışması kanlı bittiİSTANBUL - Pendik'teki bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açtı.

10.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:04
'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
Husumetli iki grubun çatışması kanlı bitti
İSTANBUL - Pendik'teki bir düğüne husumetli oldukları başka bir grubun geldiğini gören şahıslar, karşı grubun üzerine ateş açtı. Silahlı saldırıda bir baba ve 2 oğlu yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Pendik'teki Yeni Asır Caddesi'nde yapılan bir düğüne katılan grubun, 'dan gelen ve daha önceden husumetli oldukları başka bir grupla karşılaşması nedeniyle ortalık kan gölüne döndü. Çayırova'dan gelen gruba, diğer grup tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin başından vurulduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. Öte yandan yaralıların bir baba ve 2 oğlu oldukları öğrenildi.
Pendik'te düğünde silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

Çayırova, Pendik, Polis, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
16:55 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününe özel olarak hazırlanan canlı heykel ilgi odağı oldu
16:47 Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde anıldı
16:44 Minik öğrencilerden en anlamlı gösteri
16:11 Huzurevi sakinleri Atatürk'ü unutmadı
15:39 - Öğrenciler Ata'ya olan bağlılıklarını ve saygılarını koreografi ile gösterdiler- Öğrenciler okul...
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 17:03:29