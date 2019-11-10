Haberler » Güncel » PENDİK'TE  DÜĞÜNE GİDEN 3 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haber

PENDİK'TE  DÜĞÜNE GİDEN 3 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Murat KORKMAZ/ İstanbul/DHAPendik'te 3 kişi, sokak düğününe gelen 3 davetliye, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulundu.

10.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:09PENDİK'TE  DÜĞÜNE GİDEN 3 KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul/DHA

'te 3 kişi, sokak düğününe gelen 3 davetliye, düğün alanının yakınında silahla saldırıda bulundu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi. Silahlı 3 saldırgan bir sokak düğününe gelen 3 davetliyi düğün alanın yakınında ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan Murat ve İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Olayın yaşandığı cadde

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Caddedeki mermi kovanları

-Sokak düğününden görüntüler

-Marmara hastanesinden görüntüler

-Genel ve detay



İstanbul, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:19 Bolu'da 10 Kasım töreninde çelenk polemiği
15:19 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
15:19 - Tel Abyad'da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
15:18 Atatürk, Batman'da anıldı
15:18 Tel Abyad'da, PKK/YPG mayını iki kardeşi yaraladı
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:21:26