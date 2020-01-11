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Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi

Pendik'te 'gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler tarafından bulunan tek atımlık suikast tabancası şaşkına çevirdi.

11.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:40
'te 'gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler tarafından bulunan tek atımlık suikast tabancası şaşkına çevirdi. Kalem şeklinde tasarlanmış tabancanın, farklı mekanizmaların birleştirilmesiyle elde edildiği görüldü.
Pendik'te, 'gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak üzerini aradı. Yapılan aramada kalem şeklinde tasarlanmış bir tabanca ele geçirildi. Tabancanın, farklı mekanizmalardan elde edilen, içerisinde tek mermi bulundurabilen ve tek atımlık bir suikast silahı türü olduğu anlaşıldı. Tabancanın aynı zamanda kalem-silah olarak da adlandırıldığı öğrenildi.
(Halit Arslan/İHA)
Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi

Pendik, Güncel

Kaynak: İHA


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