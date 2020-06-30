PENDİK'TE EMEKLİ BAŞKOMİSER EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Pendik'de emekli Başkomiser Yaşar K. beylik silahıyla evinde intihar etti.

30.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:55
Pendik'de emekli Başkomiser Yaşar K. beylik silahıyla evinde intihar etti.
Olay, Kaynarca Mahallesi Gergef Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 71 yaşındaki Emekli Başkomiser Yaşar K.'nın oğlu sabah babasını cep telefonuyla aramasına rağmen haber alamadı. Haber alamayan oğlu eve geldiğinde yatak odasında babası Yaşar K.'yı beylik tabancasıyla intihar etmiş halde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yaşar K.'nın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri içeride uzun bir süre çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Yaşar K.'nın cenazesi Yenibosnadaki İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerindeki beylik silahı incelemeye alınırken Emekli Başkomiser Yaşar K.'nın sağlık sorunları nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü.
KENDİSİ BİZİM MÜŞTERİMİZDİ
Komşusu Bilal Mandıracı "Kendisi bizim de müşterimizdi Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin" dedi
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. PENDİK’TE EMEKLİ BAŞKOMİSER EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Pendik, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››PENDİK'TE EMEKLİ BAŞKOMİSER EVİNDE İNTİHAR ETTİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:01: Kayıp İkranur'u arama çalışmalarına JÖH'ler de katıldı - Haber 13:01: Son dakika güncel: Çavuşoğlu: "Suriye'de kalıcı siyasi çözüm, Suriyelilerin çektiği acıya son vermenin tek yolu" - Haber 13:01: TÜ, 444 personel alacak - Haber 12:58: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Haber 12:58: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TORUN SEVİNCİ - Haber 12:54: Son Dakika: Bu hafta sonu oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında tecrübeli isim düdük çalacak - Haber 12:25: İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz - Haberler 16:01: Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı - Haber