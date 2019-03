Pendik'te En Lezzetli Yarışma

Kaynak: İHA

Pendik Belediyesinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (WALD) işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinlikte Türk ve Suriyeli kadınlar mutfakta hünerlerini yarıştırdı. Hazırladıkları lezzetleri jürinin beğenisine sunan yarışmacılar, dereceye girmek için ter döktü.Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada Türk ve Suriyeli kadınlardan her biri kendi ülkelerinin mutfağından seçtikleri lezzetlerle yarışmaya katıldı. Suriye mutfağından babagannuş, şakriyye, muhliye, tebbule, kato, fette; Türk mutfağından da mantı, kuru dolma, yaprak ve kara lahana sarma, sütlü nuriye gibi yemek ve tatlıları jürinin gözetiminde hazırlayan yarışmacılar, ardından sunumunu yaptı.Çamlık Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki organizasyonda Türk ve Suriye yemeklerini ayrı ayrı değerlendiren jüri, her iki kategoride ilk üçe girenleri belirledi. Suriye lezzetlerinde tebbule, tahinli et ve içli köfte, Türk yemeklerinde de kavurma tavuk, mantı ve pazı kavurma ilk üç sırayı aldı. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin verdi.Başkan Şahin törende yaptığı konuşmada, "Bir kez daha gördük ki yanı başımızdaki iç savaştan kaçıp ülkemize gelen mülteci hanımefendilerin yaptığı yemeklerin adı farklı olsa da lezzeti bizimkilerle aynı. Ümidimiz savaşın bir an önce biterek misafirlerimizin ülkelerine sağ salim dönmeleri ve bu yemekleri orada ikram edebilmeleri" temennisinde bulundu. - İSTANBUL