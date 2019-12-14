Haberler » 3. Sayfa » Pendik'te evin alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler

Pendik'te evin alev alev yandığı anlar kamerada

Pendik'te tek katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

14.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:01Pendik'te evin alev alev yandığı anlar kamerada
'te tek katlı ahşap evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evin alevlere teslim olduğu yangında ara ara tüp patlamaları yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan tek katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede sardığı ev alevlere teslim oldu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangın esnasında ara ara tüp patlamaları yaşandı. Evin bahçesindeki kümeste bulunan tavukların da yangından etkilenmediği öğrenildi.

Evin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ev alev alev yanıyor. Yangın esnasında tüp patlıyor. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:48 Soylu: Rakı Festivali, geleneklerimize uygun değil - Haberler
19:45 AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti - Haberler
19:42 Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıya en çok ben üzüldüm - Haberler
19:41 Tarsus'ta trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
19:34 Galatasaray-Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu! - Haberler
19:23 Libya'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerine bomba yağdırdı - Haberler
19:11 Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti - Haberler
18:47 Akademisyen kardeşler, Bahçeli'nin liderliğini yazdı - Haberler
14.12.2019 19:58:49