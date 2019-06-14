14.06.2019 09:32
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Pendik'te fabrika yangını: 1 yaralı

Pendik

Pendik'de köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Pendik'de köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir işçinin dumandan etkilendiği yangında çevreye alevlerin ve dumanların yayıldığı gözlendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Pendik Kurtköy Sanayi Mahallesi'nde sabah 08.30 sıralarında köpük imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrikada bulunan bir işçi dumandan etkilendi. Yangın çıkan fabrikanın pencerelerinden çevreye alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görüldü. Dumandan etkilenen işçiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa

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