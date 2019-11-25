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Pendik'te fırça ile odası basılan doktorun meslektaşı o anları anlattı

Pendik'te aile sağlığı merkezinde kimliği olmadığı için işlem yaptıramayan N.T. isimli kadının eşi tarafından darp edilmek istenen doktorun meslektaşı konuştu.

25.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:32Pendik'te fırça ile odası basılan doktorun meslektaşı o anları anlattı
'te aile sağlığı merkezinde kimliği olmadığı için işlem yaptıramayan N.T. isimli kadının eşi tarafından darp edilmek istenen doktorun meslektaşı konuştu. Uzman Doktor Senem Aslan, "Bunlar münferit vakalar değil bunu her gün yaşıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan olayda Ö.T. isimli şahıs Levent Kutlu isimli doktora hakaretler yağdırarak saldırmak istemişti. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının araya girmesi ile Ö.T. sağlık merkezinden uzaklaştırılmıştı. Konuyla ilgili konuşan Doktor Levent Kutlu'nun mesai arkadaşı Uzman Doktor Senem Aslan, "Cuma günü mesai saatleri içerisinde doktor beye bir hastası geliyor. Fakat gelen kişinin kimliği de yok zaten yanında doktor bey de kimliksiz muayene edilemeyeceğini söylemiş. Hanımefendi gidiyor. Bir süre sonra eşi geliyor. Gelmeden önce de şikayette bulunmuşlar SABİM'e. Beni il sağlık müdürlüğünden aradılar, 'doktor bey kendine dikkat etsin. kendisine tehdit var. Doktor beyi uyarın' dediler. Doktor bey de yerinden ayrılmamış hasta bakmaya devam etmiş. Bir süre sonra vatandaşın eşi geliyor. 'sen benim karımı buradan nasıl kovarsın' diyor. Doktor bey de durumu izah ediyor. O esnada iş çığırından çıkıyor. Kendisini öldüreceğini, çocuklarına zarar vereceğini söyleyerek hakaretlerine ve şiddet davranışlarına devam ediyor. Hızını alamayıp oradan bulduğu süpürge sopasıyla doktor beye saldırıyor. Bunlar münferit vakalar değil bunu her gün yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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