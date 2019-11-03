Haberler » Güncel » Pendik'te gecekondu alevlere teslim oldu

Pendik'te gecekondu alevlere teslim oldu

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAPendik'te tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı.

03.11.2019 10:36
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Pendik'te tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ve can kaybının bulunmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.
Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Ecdat Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Serkan Dokumacı ile anne ve babasının yaşadığı evde alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yangını fark eden Serkan Dokumacı anne ve babasını dışarı çıkardı. Dokumacı daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndürmeyi başaramayan Dokumacı da dışarı çıktı.
Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekonduda hasar meydana geldi. Mahalle sakini Yasin Oğuz, İlk geldiğimde evin sahibi içerideydi, Serkan ağabey. Direkt içeri atladım. Camı falan kırdık. Elektrikleri patladı. Yapacağımız bir şey yoktu. En fazla o kadarını yapabildik. Alevler ilk bir odadaydı, itfaiyeye haber verdik gelene kadar alevler iyice büyüdü, komple yandı. Yangının elektrikten çıktığını düşünüyorum ben. Çünkü 3-4 tane elektrik patlaması oldu. İçeride kimse yoktu. Bir tek Serkan Ağabey vardı. Onunla da biz dışarı çıktık. Yapabildiğimiz müdahaleyi yaptık dedi. Alevli bir şekilde yanan gecekondu vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Pendik'te gecekondu alevlere teslim oldu

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:34 Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni
15:34 Mersin avcılardan kaçan tavşan çobana sığındı
15:34 İsrail kanalı askerler filistinli gence eğlence için ateş ettiler
15:23 Son dakika: Bebek'te lüks yatta korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:16 Körfez ülkelerinde binlerce kadın internetten hizmetçi olarak satılıyor
15:06 4-10 Kasım haftalık burç yorumları
14:49 Ayşe Arman, Hürriyet gazetesinden istifa etti
14:47 Son dakika: DEAŞ'ın yılda 2 bin terörist yetiştiren sözde eğitim kampları sorumlusu yakalandı
14:31 İsrail polisinin Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntüler infial yarattı
14:16 İlber Ortaylı, eğitim sistemini yerden yere vurdu: Hiçbir yerde eğitim bu kadar soysuzlaşmış değil
3.11.2019 15:35:59