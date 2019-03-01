Pendik'te Gecekonduda Yangın

Kaynak: DHA

Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan gecekonduda elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlerden 3'ü hastaneye götürülürken, sağlık ekipleri diğer 1 kişiye de ambulansta müdahale etti.Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, alevlerin yandaki evlere sıçramasını da önlendi. Yangın sebebiyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.Görüntü dökümü:----------------------Havadan görüntüler-Gecekondunun görüntüsü-Tüplerin olduğu bahçenin görüntüsü-Aktüel görüntüler-İtfaiye ekiplerinden görüntü-Yanan gecekondudan görüntü-Ambulansta tedavi olan hastadan görüntü-olay yeri havadan görüntüleri-genel ve detay görüntüler - İstanbul