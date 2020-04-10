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Pendik'te göle düşen kişi kayboldu

Pendik'te arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek için göle giden bir kişi, suya düşerek kayboldu.

10.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:48
Pendik'te göle düşen kişi kayboldu
Pendik 'te arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek için göle giden bir kişi, suya düşerek kayboldu.
Alınan bilgiye göre, 3 arkadaş kiraladıkları araçla kenarında oturmak için Kurtköy Kurtdoğmuş Köyü girişindeki göle gitti.
Bir kişi henüz belirlenemeyen nedenle suya düşerek kayboldu.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişiyi arama çalışması başlattı.
Kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kurtköy, Pendik, Güncel
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