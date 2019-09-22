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Trafikte hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşlerin dükkanlarının tabelaları değişti

Pendik'de hamile kadının aracına saldıran baklavacı iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.

22.09.2019 13:03

Pendik'de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.

Pendik'te 6 Temmuz günü trafikte hamile kadına dehşet yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketine Seyidoğlu Baklavalarının açtığı davada mahkeme, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetmişti.

TABELALAR TEDBİREN SÖKÜLMÜŞTÜ

Ayrıca Seydioğlu Baklavanın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verilmişti. Tabelaların sökülmesinin ardından iki kardeşin sahip olduğu iş yerlerine 'Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı yeni tabelalar asıldı. Asılan tabelalar ise kameralarca kaydedildi.

Trafikte hamile kadının aracına saldıran baklavacı kardeşlerin dükkanlarının tabelaları değişti

Seydioğlu, Pendik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(19)
TÜRKİYEM:Millet adaleti kendi uygulamali. O işletmeden alışveriş etmeyin. Edenleri de kınayın. O zaman adalet yerini bulur.
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NEDEN ŞAŞKINIZ:Hamile kadına saldıran mahlukatlar ömür boyu hapse mahkum edilmeliler
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NEDEN ŞAŞKINIZ:Ekmeklerini yemeyin sularını içmeyin slm dahi vermeyin arsızlara
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NEDEN ŞAŞKINIZ:O kadının kucağında bebek olsaydı da bu magandalar aynı davranacaklardı
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NEDEN ŞAŞKINIZ:Trafik yaratıklarla dolu
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ŞAHİN:Bu magandalardan ülkece nefret ettik. Ancak, sözkonusu ticaret hayatlarina, çoluk çocuğunun rızkına darbe indirircesine medya yoluyla yayın yapılarak hedef gösterilmesi hoş durmadı. . .
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ÖĞRETMEN:Pek tabiki inşaatlarda amelelik yaparakta çocuğun rızkını çıkarır
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MERT:Kendileri düşünmüyorsa çoluk çocuğunun rızkını ben mi düşüneceğim..
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AHMET:DEHŞETİ YAŞAYAN BİR HAMİLE KADIN NASIL OLUYOR DA KAMERA ÇEKİMİ YAPABİLİYOR.
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MERT:Umarım aynısı hatta daha da beteri senin karına, bacına da yapılır...
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