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Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu dükkanların tabelaları değişti

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu dükkanların tabelaları değişti Tabelalar yerine "Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı tabelalar asıldıİSTANBUL - Pendik'de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.

22.09.2019 13:30
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu dükkanların tabelaları değişti
Tabelalar yerine "Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı tabelalar asıldı
İSTANBUL - Pendik'de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti. Tabelalar yerine Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı tabelalar asıldı.
Pendik'te 6 Temmuz günü trafikte hamile kadına dehşet yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu baklava şirketine Seyidoğlu Baklavalarının açtığı dava sonrası mahkeme karar vermiş.Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmedilmişti. Ayrıca, Seydioğlu Baklava'nın tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verilmişti. Tabelaların sökülmesinin ardından iki kardeşin sahip olduğu iş yerlerine yeni tabelalar asıldı. 'Hasan&Hüseyin Seydioğlu Baklava' yazılı tabelalar asıldı.Asılan tabelalar ise kameralarca kaydedildi.
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatan iki kardeşin sahibi olduğu dükkanların tabelaları değişti

Seydioğlu, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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