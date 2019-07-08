08.07.2019 11:48
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Hamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandanın cezası belli oldu!

Pendik'te, hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalardan birinin ehliyetine el konuldu ve bin 110 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da E-5 otoyolu Pendik mevkiinde sürücü Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan'a trafikte korku dolu anlar yaşatan magandalardan birinin ehliyetine el konuldu ve bin 110 lira idari para cezası kesildi.

MAGANDALARIN KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul, Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti. O magandalardan birinin ünlü baklavacı Hasan Sel, yanındaki kişinin ise Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı.Hasan Sel'in milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerinin sahibi olduğu kaydedildi.

SEYİDOĞLU GIDA'DAN AÇIKLAMA

Seyidoğlu Gıda, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu'nun sahibi çıktı" haberleriyle ilgili, "Haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında adı geçen şahısların markamızla ve kurumumuzla hiçbir bir bağlantısı yoktur" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "Hamile Kadını Darp Eden Trafik Magandaları Seyidoğlu'nun sahibi çıktı" başlıklı haberlere yönelik Seyidoğlu Gıda'dan açıklama geldi.

ADI GEÇEN ŞAHISLAR HERHANGİ BİR GÖREVDE BULUNMUYOR

Haberlerin ve paylaşımların Seyidoğlu markası ve kurumla hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtilen açıklamada, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen H.S. ve ağabeyi H.S. isimli şahısların da Seyidoğlu şirketinde çalışmadığı ve herhangi bir görevde yer almadığı kaydedildi.

"İSİM BENZERLİĞİ DIŞINDA HİÇBİR BAĞLANTILARI YOKTUR"

Söz konusu şahısların İstanbul Pendik'te faaliyet gösteren bir baklava dükkanının sahipleri olduğu belirtilen açıklamada, "Bizim Seyidoğlu Markamızla isim benzerliği dışında hiçbir bağlantıları ne geçmişte ne de bugün olmamıştır. Bu isim benzerliği nedeniyle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde markamızın saygınlığını karalayan haber siteleri ve kişiler için yasal başvurumuzu başlatmış olup, hamile bir kadını darp edecek hiçbir şahısın bizim kurumumuzda çalışamayacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz. Yaşanan bilgi kirliği ve isim benzerliği sonucu böyle vahim bir vakada markamızın adının bilinçsizce ve bilgisizce anılmasından büyük üzüntü duyduk" denildi.

BİN 110 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Avukatıyla birlikte sabah saatlerinde Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine gelen şüpheli H.S.'nin ifadesi alınarak adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, 07 BSS 76 plakalı aracın sürücüsü şüpheli H.S.'ye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesi ve "Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının altında sürmek, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda bin 110 lira idari para cezası uyguladı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Ayrıca şahsın sürücü belgesi, Karayolları Trafik Kanununun 45 ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 90. maddesine istinaden Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince geçici olarak geri alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan sürücü, "Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden de adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik'te D-100 karayolunda emniyet şeridinde seyreden bir araç trafik polisini görünce direksiyonu araçların üzerine kırdı ancak normal şeridinde seyreden bir araç trafik magandalarına yol vermedi. Bunun üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sürmesi üzerine arkadan gelen araçta bulunan iki kişi yol vermeyen araçtaki çiftin önünü kesti. Sürücüyü araçtan indirmek isteyen iki maganda aracın şoför kapısını açamayınca önce aracın aynasını kırdı ardından aracın kaputuna çıkıp tekmeleyerek büyük zarar verdi. Olay büyük tepki çekti. Hamile kadının 'polisi arıyorum' uyarılarına aldırış etmeyen '07 BSS 76' araç plakalı magandalar daha sonra gözden kayboldu.

Hamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandanın cezası belli oldu!
Kaynak: İHA
Pendik, Polis, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (32)
ADAM: insan arabada bayan varken bu hareketi yaparmı hele birde hamile adam zaten kitlemiş kapısını işte adamı böyle rezil eder ALLAH cc zalimlerin sonu budur
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11 0
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GICIK: Ula koca trafikte bu herifleri evire çevire dövecek birileri yokmuydu. İnip arabadan 5 6 kişi kemiklerinini kıracaksın sonra poılis gelsin ne ederse etsin.
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9 0
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X-RAY: BUNLARIN İŞLETMELERİ VERGİ DENETİMİ YAPILAMASI GEREKİR. NELER ÇIKAR GÖRECEKSİNİZ.
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SELİM: İfade için gittikleri emniyetin kapısın da karşılanıp yetkili memurla tokalaşıyor, acaba bu durum da olan kaç tane vatandaşı böyle karşılıyorlar?
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17 1
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M.ALİ: ADAM DEĞİLMİŞ
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15 0
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DJ BORİS BREJCHA: E YANİ TİPLERE BAKSANA ZATEN . MAGANDAYIZ DİYOR RESMEN.
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66 0
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YORUMCA: Adaletmi var bu ülkede. Verir rüşvetini hemen serbest bırakırlar.herşey paraya bakar
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UYANIK: Trafik te bunu yapan. Baklava içine neler katar.
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TERBİYESİZ: Yolda görsek yaşlı diye hürmet ederiz.Her sakallıyı deden sanma diye boşuna dememişler. Yaşından başından utan terbiyesiz herif.
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SABIR..: Allah''ım 2 maganda da bana gönder lütfen ama tipler böyle olsun ki iyi bir stres atayım
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41 1
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