Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Hasan Sel kimdir?

Pendik'te hamile kadına saldırıda bulunan Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Türkiye'yi şok eden olayda, hamile bir kadının aracına saldırıda bulunan ve Seydioğlu Baklava şirketi sahipleri oldukları öğrenilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Pendik'te 7 Haziran günü, Seydi Oğlu Baklava'nın sahipleri olan Hasan Sel ve Hüseyin Sel, içerisinde hamile bir kadın ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdı. Olayla ilgili Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine gelen iki şahıs burada ifade verdi. İfadenin ardından şahıslar Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Hasan Sel ve Hüseyin Sel, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HASAN SEL KİMDİR?

Hasan Sel, Seydioğlu Baklavalarının sahibidir. Hasan Sel ayrıca milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerin de sahibi.

1951 yılında Hacı İhsan Sel tarafından kurulan Seydioğlu Baklavalarının şu anda üçüncü kuşak torunları Hasan ve Hüseyin Sel tarafından yönetilmekte.

1998 yılında perakende baklava satışına başlayan Seydioğlu Baklavaları, şu anda 1 fabrika satış mağazası ve 5 şubeyle birlikte hem perakende satıyor. Aynı zamanda birçok ülkeye ihracat yapmakta.