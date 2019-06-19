19.06.2019 19:05
Haberler» Güncel» Haber

Pendik'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Pendik'te özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Pendik'te özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hareketli anların yaşandığı operasyonda kahvehanelerde ve araçlarda uyuşturucu madde aranırken polis tarafından üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.
Pendik'te bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekattan oluşan 100 kişilik polis ekibinin katılımı ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Havadan helikopter ile destek verilen operasyonda aynı zamanda narkotik arama köpeği de kullanıldı. Düzenlenen operasyonda ilçede bulunan bazı kahvehanelere girilerek kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Narkotik köpeği ile girilen mekanlarda arama yapıldı. Bölgedeki yol kontrollerinde bazı araçlar polis ekiplerince durdurularak uyuşturucu madde arandı. Daha sonra metruk bir gecekonduya giren polis ekipleri burada çeşitli aramalarda bulundu.
(İHA)Pendik'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Kaynak: İHA
Polis, Pendik, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:22 Bakan Pakdemirli: "Şu an itibarıyla en yeni haberimiz 7 ölümüze ulaşmış olduk, 3 kaybı daha...
19:21 Sakarya'da yem fabrikasında yangın: 2 yaralı
19:20 Ukrayna'da 2014'te düşürülen Malezya uçağı
19:20 MSB'den Araklı'daki sel felaketi için başsağlığı mesajı
19:19 Erciş'te ödül töreni
19:18 TRABZON Sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopter desteği
19:18 ADIYAMAN Otomobil çöken yoldaki çukura takıldı