PENDİK’TE HIRSIZI DURDURMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU; O ANLAR KAMERADA

PENDİK'te otomobilini çalan kişiyi durdurmak isteyen kişi canından oluyordu. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. Otomobiliyle markete giden Ahmet Erim aracını çalışır vaziyette bırakarak markete girdi. Erim marketteyken içerisinde iki kişi olan otomobil marketin önünde durdu. Araçtan inen bir kişi Erim'in otomobiline binip uzaklaşmaya çalıştı. Durumu fark eden Ahmet Erim otomobilin önüne atladı ancak hırsızı durduramadı. Erim otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İki hırsız araçlarla hızla uzaklaştı. Eşinin iki gün önce doğum yaptığını belirten Ahmet Erim, yetkililerden yardım istedi.

"GAZA BASTI VE AZ KALSIN ÇİĞNENİYORDUM"

Ahmet Erim, "Dün akşam saat 22.00'da ekmek almak için marketin önüne geldim. Eşim iki gün önce doğum yaptı. Çocuğum hastanede yoğun bakımda. Ekmeği bırakıp ona süt götürecektim. Acelem vardı o yüzden bir an ihmalkar davrandım ve arabanın üzerinde anahtarı bıraktım. Markete girdim iki ekmek aldım. Tam tezgaha geldiğimde bir tane beyaz araba aracımın yanına yaklaştı. İçerisinden bir kişi indi ve aracıma doğru koştu. Kasada fark edip koştum ve önüne atladım. O sırada gaza bastı ve az kalsın çiğneniyordum. Bacağım yaralandı. Gereğinin yapılmasını yetkililerden rica ediyorum. Emniyetimize güveniyorum" İfadelerini kullandı.

Erim, "Gaspa uğradım, mağdurum. İki kişilerdi, bir tane arabayı süren ve bir tane yanında vardı. Arabama koştuğunu fark ettim, atladım önüne. Biraz geç kaldım. Beş saniye ile arabayı çaldılar. Arabanın içerisinde ehliyetim, ruhsat ve cep telefonum vardı" şeklinde konuştu.