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Pendik'te hırsızların kapıyı levyeyle açması kamerada

Pendik'te bir işyerinin kapısını levye ile açan ve 10 bin lira değerindeki ham pirinç malzemeyi çalan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

08.12.2019 13:51 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:53
'te bir işyerinin kapısını levye ile açan ve 10 bin lira değerindeki ham pirinç malzemeyi çalan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kapıyı kırma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik, Güzelyalı Mahallesi'nde 10 Kasım'da bir işyerinin kapısını levye ile kırarak içeri giren hırsızlar 10 bin lira değerindeki ham pirinç malzemeyi çaldı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelilerden Selçuk K.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise işyerine hırsızlık için gelen 3 kişinin levye ile kapıyı kırarak açmaya çalıştıkları görülüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.
Pendik'te hırsızların kapıyı levyeyle açması kamerada

Güzelyalı Mahallesi, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA


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