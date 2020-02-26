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Pendik'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik'te seyir halinde olan bir otomobil önündeki araca çarptı.

26.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:37
'te seyir halinde olan bir otomobil önündeki araca çarptı. İki aracın da maddi hasar aldığı kazada 3 kişi yaralandı.
Pendik'te saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobil önünde ilerleyen otomobile çarptı. Meydana gelen kazada iki araçta bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Pendik'te iki araç birbirine girdi: 3 yaralı

Pendik, Güncel

Kaynak: İHA


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