Pendik'te iki hırsızın apartmanın bodrumundan lastik çaldığı anlar kamerada

Pendik'te iki hırsızdan biri, gözlerine kestirdikleri bir binanın bodrumunun kapı kilidini kırdı.

Pendik'te iki hırsızın apartmanın bodrumundan lastik çaldığı anlar kamerada
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Pendik'te iki hırsızdan biri, gözlerine kestirdikleri bir binanın bodrumunun kapı kilidini kırdı. İki hırsız yaklaşık 2 saat sonra binaya girerek bodrumda bulunan 4 adet otomobil lastiğini çalarak kaçtı. Binadan içeri giren vatandaşa aldırmadan lastikleri çalan soğukkanlı hırsızlar kameraya yansıdı.

Olay, Pendik'te geçtiğimiz Şubat ayında yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen iki hırsızdan biri, hırsızlık için gözlerine kestirdikleri bir binanın bodrum katının kapı kilidini akşam saatlerinde kırdı. 2 saat sonra olay yerine gelen aynı hırsızlar binanın kapısını kartla açarak içeri girdi. Kapısı kırı olan bodrum katına giren hırsızlar burada bulunan ve değeri yaklaşık 2 bin TL olan 4 adet otomobil lastiği çaldı. Hırsızlar, binadan giren vatandaşa aldırmadan soğukkanlılıkla lastikleri götürmeye devam etti. Hırsızlık mağduru Ayhan Alkan durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, şahısları yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Hırsızlık mağduru Ayhan Alkan, "Olay günü iki saat önceden tek kişi geliyor. Kapıyı açıyor aşağı iniyor. Demir kapıda sürgü olduğu için demir bir levhayla kırıyor. 2 saat sonra arkadaşıyla geliyor. Yine aşağı iniyorlar. Aşağı inmesiyle çıkması bir oluyor. Bütün kameralara takılarak alıp gidiyorlar. 4 adet sıfır lastik. Kimse görmemiş. Olay iki saat sonra belli oluyor" dedi.

2 hırsızın binanın bodrumundan otomobil lastiği çaldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde iki şahıs binaya kapıdan içeri giriyor. Yaklaşık bir dakika sonra ellerinde ikişer lastikle dışarı çıkıyorlar ve oradan uzaklaşıyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Pendik, 3. Sayfa, Haber

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