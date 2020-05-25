PENDİK'TE İNEK KURTARMA OPERASYONU-2

Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde 4 metrelik foseptik çukura düşen inek, itfaiyenin 2 saatlik süren çalışması sonrasında vinç yardımıyla kurtarıldı.

25.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:24
Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde 4 metrelik foseptik çukura düşen inek, itfaiyenin 2 saatlik süren çalışması sonrasında vinç yardımıyla kurtarıldı.
Kurtdoğmuş Köyü Çiftlikler mevkiinde sahibi tarafından otlatılmak için çıkarıldığı arazideki 4 metrelik çukura düşen sahibinin 'ceylan adını verdiği inek, itfaiyenin 2 saatlik süren çalışması sonrasında vinç yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ineğin sahibi Osman Özdemir, çukurun etrafından bir an olsun ayrılmadı. İneğin kurtarılmasıyla rahatlayan Osman Özdemir, yanındaki köpeği göstererek, Bu 'Paşa 'isimli köpeğim haber verdi. Çukurun etrafında havlamaya başlayınca ineğin düştüğünü anladım. dedi. Çukurdan çıkarılan ine ile köpeğin bir süre oynamaları dikkat çekti. PENDİK’TE İNEK KURTARMA OPERASYONU-2

Kaynak: DHA

Etiketler: Pendik, Güncel, Haber

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