Pendik'te iş adamına silahlı saldırı kamerada

Pendik'te iş adamına silahlı saldırı kameradaİş adamı yaralı halde saldırganları silahla kovaladıÖnce muhasebecisini sonra kendisini vurdularİSTANBUL - Pendik'te iş yerine yürüyerek giden Suat D., yol ortasında yanına yaklaşan minibüsteki kimliği henüz bilinmeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Suat D. kendisine kurşun yağdıranları silahıyla bir süre kovaladı. Ardından yere yıkılan adam tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralanan Suat D.'nin yanında muhasebeci olarak çalışan K.K isimli kadın da Kartal'da pide kuyruğunda beklerken silahlı saldırıya uğramış, saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Olay Pendik'te dün meydana geldi. Makine imalatı yapan bir firmanın sahibi olan Suat D. iş yerine doğru yürüdüğü sırada yanına bir minibüs yaklaştı. Minibüste bulunan kimliği henüz bilinmeyen silahlı şahıs, anacın camından silahını doğrultarak Suat D.'ye kurşun yağdırdı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Suat D. silahına davranarak kendisine saldıranları kovalamaya başladı. Saldırganları yaralı halde kovalayan Suat D. kısa süre sonra kovalamacadan vazgeçti. Ardından yaralı Suat D. kendi aracı ile tedavi edilmek üzere hastaneye gitti. İş adamına minibüsten gerçekleşen silahlı saldırı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Suat D. yürüdüğü sırada arkasından minibüsle yaklaşan şahıslar kurşun yağdırıyorlar. Yaralanan Suat D. silahını çıkararak saldırganları kovalıyor.Öte yandan, silahlı saldırıya uğrayan Suat D.'nin yanında muhasebeci olarak çalışan K.K isimli kadın geçtiğimiz ay Kartal'da pide kuyruğunda beklediği sırada sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı. Kadına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganlar ise yakalanmıştı. Polis şimdi iki olayın bağlantılı olup olmadığını araştırırken, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.