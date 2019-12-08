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Pendik'te iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Pendik'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

08.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:22Pendik'te iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı
'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 10 bin lira değerinde ham pirinç çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.
Polis, şüpheli Selçuk K'yi (20) Pendik'te yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.
Güvenlik kamera kayıtlarında, yüzünü örterek gizleyen 3 şüphelinin iş yerinin kapısını açmaya çalıştıkları görülüyor.

Güzelyalı Mahallesi, 10 Kasım, Pendik, Güncel

Kaynak: AA

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