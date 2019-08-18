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Pendik'te kavga: 2 yaralı

Pendik'te yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi kişi yaralandı.

18.08.2019 22:24 Pendik'te kavga: 2 yaralı
Pendik'te yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Anız Sokak'ta bulunan bir binanın bodrum katında yaşayan Pakistan ve Afganistan uyruklu kişiler arasında, henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında bir kişi olay yerinde, bir kişi de kaçarak sığındığı cami bahçesinde bıçakla yaralandı.
Olaya karışan şüpheliler kaçarken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yaralılar ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Pakistan, Pendik, kavga, Güncel

Kaynak: AA

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