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Pendik'te kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ PENDİK'te kocası tarafından silahla başından vurularak öldürüldüğü iddia edilen Özden Durak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

22.10.2019 12:49Pendik'te kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ PENDİK'te kocası tarafından silahla başından vurularak öldürüldüğü iddia edilen Özden Durak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Pendik Yenişehir'de bulunan lüks sitedeki bir evde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir kişinin eşini silahla vurup intihar girişiminde bulunduğu yönündeki ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Özden(38) ve Aytaç Durak(40) çiftinin yaşadığı evin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, 2 yıl önce evlenen Durak çiftini yatak odasında başlarından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Durak çiftinin öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptığı çalışmalarda "Bu kararı ikimiz aldık" yazılı bir not buldu. Yapılan incelemelerin ardından Durak çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan Özden Durak'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Muğla'da toprağa verileceği öğrenildi. Aytaç Durak'ın cenazesi ise henüz Adli Tıp Kurumu'ndan alınmadı.



Adli Tıp Kurumu, Aytaç Durak, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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