24.06.2019 13:48
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Pendik'te kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Pendik

Pendik'te aracıyla seyir halinde olan sürücü virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki yeşillik alana fırladı.

Pendik 'te aracıyla seyir halinde olan sürücü virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki yeşillik alana fırladı. Aracın takla atarak yola geri düşmesiyle sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Pendik'te havalimanı bağlantı yolunda saat 11: 30 sularında, 34 STT 58 plakalı aracın sürücüsü virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan yeşillik alana fırladı. Aracın buradan takla atarak tekrar yola düşmesi ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aracın yoldan çekici ile alınmasıyla beraber yolda trafik normale döndü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
11 , kaza , pendik , 3. Sayfa

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